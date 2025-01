Giubileo diocesano, domenica l’inaugurazione nel santuario 

A Bonarcado nel santuario della Basilica di Santa Maria verrà inaugurato il giubileo diocesano domenica 12. Alle 17 nella basilica minore la cerimonia di abbrivio officiata dall’arcivescovo monsignor Roberto Carboni insieme con il parroco monsignor Emanuele Lecca.

Cerimonie religiose ufficiali, svoltesi già in Cattedrale a Oristano, alla Basilica del Rimedio e nel santuario di Sant’Ignazio da Laconi, elette come chiese giubilari, per offrire una possibilità di vivere il giubileo ordinario per chi non potrà recarsi a Roma.

Ogni chiesa avvierà il programma degli eventi e delle iniziative per il coinvolgimento dell’intera arcidiocesi. (j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA