Giubileo, aperta la Porta Santa a Bonaria 

Una grande folla ha partecipato all’apertura della Porta Santa, rito inaugurale dell’Anno Giubilare nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Sull’altare, ad accogliere i parrocchiani, la grande croce di ginepro, costruita e donata dai detenuti della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta. Legno che ha aperto la grande processione dell’ultima domenica dell’anno, dal santuario dei Cappuccini alla Cattedrale, con la quale l’arcivescovo Baturi ha dato inizio all’Anno Santo 2025: croce che adesso diventerà anch’esso “pellegrina“ di speranza in tutte le chiese giubilari della diocesi, a cominciare dalla prossima tappa a Suelli.

Antica festa ebraica

Dopo quello del 2000, che ha segnato l’ingresso nel Terzo Millennio, e quello speciale del 2015, voluto da Papa Francesco come “Anno Santo della Misericordia”, questo Giubileo rientra nella tradizione della Chiesa che, ogni 25 anni, celebra questo “tempo straordinario di grazia”. Il termine “Giubileo” deriva dallo strumento utilizzato per indicarne l’inizio: lo yobel, il corno di montone, il cui suono annunciava il Giorno dell’Espiazione (Yom Kippur). In origine veniva convocato ogni 50 anni, poiché era l’anno “in più”, da vivere ogni sette settimane di anni: occasione che comportava la remissione dei debiti, la restituzione dei terreni ai legittimi proprietari e il riposo della terra.

Indulgenza plenaria

“Pellegrini di speranza” è tema portante e filo conduttore di questo “tempo straordinario di grazia” che, proprio grazie alla virtù della speranza, deve trasformarsi, ha scritto l’arcivescovo Baturi, in «motore di trasformazione del mondo, capace di rinnovare ogni ambito della vita: dalla politica all’economia, dalla cultura all’educazione».

Al Giubileo è legata la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria, la cancellazione totale dei peccati e della pena che da essi deriva. «Una grazia giubilare», ha detto Papa Francesco nella Bolla di indizione «che permette di scoprire quanto sia illimitata la misericordia di Dio».

Chiese giubilari

Oltre che nelle quattro Basiliche romane, ogni diocesi del mondo ha la sua Porta Santa nella chiesa Cattedrale. Ma, per venire incontro a tutte le categorie di persone, anziani e disabili su tutti, nella città di Cagliari sono “chiese giubilari” anche la Basilica di Bonaria, il Santuario di S. Ignazio da Laconi, la chiesa di Sant’Antonio (in via Manno) e la chiesa parrocchiale di San Paolo (in piazza san Giovanni XXIII). Nel territorio della diocesi cagliaritana avranno lo stesso titolo anche la basilica di Sant’Elena a Quartu, le cattedrali di San Pantaleo a Dolianova e di San Pietro in Suelli, le chiese parrocchiali di Pula, San Nicolò Gerrei, Villasimius e San Priamo, frazione di San Vito.

Giubileo in carcere

Fra le varie iniziative giubilari della Chiesa di Cagliari, nell’ambito della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani, promossa dalle Chiese Cattolica, Cristiana Avventista, Evangelica Battista, Greco Ortodossa e Ortodossa Rumena, mercoledì 22 gennaio, nel carcere di Uta, in programma una celebrazione giubilare “ecumenica”, guidata dall’arcivescovo Baturi assieme ai rappresentati di tutte le altre comunità cristiane. Nel prossimo ottobre, dal 7 al 9, previsto invece il pellegrinaggio a Roma della diocesi di Cagliari. Sarà aperto da una Messa alla basilica san Paolo quindi, all’indomani, in programma la partecipazione all’udienza generale con papa Francesco in san Pietro. Nella mattinata del terzo e ultimo giorno la visita alla necropoli vaticana.

