Giubileo 2025, Cagliari in campo 

«Scendiamo in campo a favore dei detenuti, dei poveri, delle donne senza dimora e in gravidanza». Nelle parole dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, le intenzioni della Chiesa cagliaritana per il Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”, che si aprirà a Roma il 24 dicembre. È stato Baturi, con una lettera pastorale, a introdurre ieri mattina le iniziative che saranno realizzate in collaborazione con la Caritas diocesana. A partire dal progetto di microcredito “Mi fido di noi”, per il sostegno a famiglie indebitate e fragili, che non possono accedere al credito ordinario. In collaborazione con la pastorale penitenziaria e le parrocchie saranno promosse anche misure alternative alla detenzione, in regime di volontariato, con percorsi di reinserimento per i detenuti.

L'attenzione è poi rivolta ai poveri: nel capoluogo nasceranno un centro di accoglienza e un emporio solidale. «Il primo sarà una casa per donne con problemi finanziari, psichiatrici, di dipendenza o che non sanno dove andare, per dare risposta a un fenomeno che sta diventando un’emergenza», spiega il direttore della Caritas, don Marco Lai. «Il secondo progetto, in collaborazione con il Comune, vedrà la trasformazione del centro di assistenza, dove ogni mese passano 1.400 persone a prendere la spesa, in un emporio che consenta agli indigenti di scegliere i prodotti». Inoltre, verrà rafforzato il supporto alle donne in gravidanza sostenendo i progetti del Centro di aiuto alla vita, con l’elargizione di sussidi mensili.

Nel capoluogo l’anno santo si aprirà il 29 dicembre con un pellegrinaggio dal santuario di Sant’Ignazio da Laconi alla cattedrale di Santa Maria, a cui se ne aggiungeranno uno alla chiesa di Santa Maria di Uta il prossimo maggio e uno a Roma a ottobre. Cinque chiese di Cagliari diventano “giubilari”: sono la Cattedrale, la basilica di Bonaria, il santuario di Sant’Ignazio, la chiesa di Sant’Antonio e quella di San Paolo. A queste si sommano la basilica di Sant’Elena a Quartu, la cattedrale di San Pantaleo a Dolianova, quella di San Pietro a Suelli, il santuario di San Priamo martire a San Priamo e le chiese parrocchiali di San Giovanni Battista a Pula, San Nicola di Bari a San Nicolò Gerrei e San Raffaele Arcangelo a Villasimius. «Vivremo l’anno santo da un punto di vista spirituale e di grande umanità», dichiara don Davide Collu, referente diocesano per il Giubileo.

