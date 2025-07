«Giua sarebbe utile al calcio sardo» 

Antonio Giua è fuori dalla rosa degli arbitri della Serie A. “Motivate valutazione tecniche” alla base di questa dismissione, termine che colpisce per la sua rigidità. Giua, della sezione di Olbia, non arbitrerà più in Serie A e B, campionati dove dirigeva dalla stagione 2019-20. La Sardegna passa da due direttori di gara a uno, Giuseppe Collu, cagliaritano, confermato nella rosa dei fischietti che passa da 47 elementi a 42, così come scendono gli assistenti (da 84 a 76) mentre aumenta la squadra dei professionisti del monitor, che diventano 24.

Cosa è successo a Giua? Le perplessità espresse dal designatore Rocchi e dalla sua commissione nella passata stagione, sarebbero state confermate anche in quella appena terminata, determinando l’uscita di scena di Giua, 37 anni, che avrebbe avuto davanti ancora una decina d’anni di carriera. Sono due le interpretazioni del pianeta calcistico e arbitrale in Sardegna: se qualcuno parla di prolungato passaggio negativo, così come accade agli sportivi in generale, altri sono convinti dello scarso potere politico sardo. «Trovo che sia ingiusto che un ottimo arbitro come Antonio Giua esca di scena così presto», sottolinea il presidente della Lega Dilettanti, Gianni Cadoni, «Giua sarebbe ancora molto utile al nostro movimento, mi batterò perché rimanga nel nostro ambiente». (e.p.)

