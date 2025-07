Giua esce con classe: buona fortuna a tutti 

Antonio Giua ha le fattezze di un attore. Lo sguardo, il corpo da quattrocentista pre Olimpiadi, l’eleganza nel porgersi. Anche il rigore nell’espressione, nello scegliere le parole nonostante lo abbiano messo alla porta dai vertici degli arbitri in Italia, fotografa bene chi sia l’ingegnere di Calangianus. Nel corso del Gran galà del calcio, a Tramatza, Giua, 37 anni, sul palco non si è nascosto dietro i tradizionali “non posso parlare”, tipici di una categoria indispensabile e sottovalutata come quella arbitrale. Anzi, troppo invitante l’occasione per lanciare, sempre con garbo, qualche segnale. Nessun attacco, nessuna accusa, il complottismo resta fuori, come il ventilato peso politico “in alto” o i favoritismi verso altri fischietti meno capaci. No, Giua ha parlato di orgoglio, di appartenenza, di futuro: «Il primo luglio si è chiuso un capitolo della mia vita, una carriera, ho passato ventidue anni sui campi di calcio, con oltre sessanta partite in Serie A e un’ottantina in B». Il bilancio. «Posso dire di essere soddisfatto, a 15 anni e mezzo quando per la prima volta indossai la nostra divisa non potevo nemmeno immaginare tutto quello che è accaduto dopo».

Breve storia: Giua è comparso nell’elenco dei “dismessi” dalla Can, la commissione arbitri nazionale. La decisione del designatore Rocchi e dei componenti del direttivo Di Liberatore, Gervasoni, Tommasi e Tonolini non riguarda limiti d’età (non esistono più) ma sono venute alla luce solo “questioni tecniche”. Sono dieci i fischietti mandati a casa: Orsato, Aureliano, Cosso, Monaldi, Prontera, Rutella, Scatena, Ghersini, Santoro e Giua. Non è una bocciatura, ma una scelta fatta da altri arbitri.

«Quando si chiude in questo modo un capitolo così importante della nostra vita si fanno delle riflessioni e io le ho fatte. Lascio il testimone a due amici che hanno dimostrato il loro valore nel gruppo Can», ha detto Giua, indicando Giuseppe Collu e Khaled Bahri. Poi un aneddoto: «Quando durante la mia parentesi toscana mi chiedevano se fossi originario della Sardegna, dicevo no, io sono sardo, per me è stato un onore essere il primo arbitro in Sardegna a dirigere in Serie A, ogni volta che scendevo in campo sentivo la responsabilità di dover rappresentare la mia sezione e la mia terra. Spero che nei prossimi anni remeremo tutti dalla stesa parte, due arbitri e due assistenti insieme alla Can significa che il movimento è vivo. Spero possano raccogliere più soddisfazioni di quelle che ho raccolto io, buona fortuna». (e.p.)

