Giù un altro ponte tappo, vanno avanti le demolizioni 

Un paio di giorni e il ponte in via Galvani rimarrà (solo) negli annali urbanistici della città: ruspe al lavoro, ieri è cominciato l'abbattimento del ponte tappo che durante il passaggio del Ciclone Cleopatra, nel 2013, ha ostacolato il regolare deflusso della piena, contribuendo all'allagamento del quartiere. Al suo posto, un ampio viale pedonale e destinato a parcheggio che cambierà il volto della parte bassa della strada che costeggia il parco urbano Fausto Noce. A far defluire verso il mare le acque del Rio San Nicola, il nuovo ponte in via Figoni, inaugurato venerdì scorso che ha consegnato alla città una nuova viabilità, compresa una pista ciclabile. Delle opere incongrue per la sicurezza di Olbia, rimangono da eliminare i due ponti su via D'Annunzio e i ponti di competenza di Ferrovie dello Stato: la prima è stata demolita nel 2015, il ponte tappo sul Rio Siligheddu, protagonista dell'esondazione nel quartiere Baratta, seguita dal ponte in via Petta e ultima, in ordine di tempo, quello in via Vittorio Veneto sul Rio Gadduresu. Predisposta la città per realizzare le opere di mitigazione del rischio idrogeologico, il piano Olbia e le sue acque è in fase di Valutazione di impatto ambientale: bisogna aspettare il 24 luglio per ottenere il parere della Conferenza di servizi. «Se sarà positivo, come io credo, a dicembre sarà possibile bandire la gara per l'assegnazione del primo lotto dei lavori», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi.

