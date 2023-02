Dopo l’appello della segreteria provinciale della Cisl e l’allarme sull’università di Oristano lanciato da Efisio Sanna, capogruppo di Oristano più, si sono mobilitati anche i consiglieri regionali. L’intervento di Alessandro Solinas dei 5Stelle è stato seguito a ruota da quello di Emanuele Cera (Forza Italia). «L’autonomia delle università gemmate non deve essere messa in discussione – ha ribadito - se non verrà approvato l'emendamento per la cancellazione dell'articolo 9, sono pronto a non votare il collegato alla legge finanziaria».

Cera ha poi sottolineato di aver avuto ampie rassicurazioni da parte dell’assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu. «Alle sedi universitarie decentrate va garantita piena autonomia organizzativa e gestionale. Non permetteremo che siano messe a rischio, anche perché in questi anni hanno rappresentato un modello di istruzione assolutamente efficiente ed efficace, garanzia assoluta per tantissimi giovani studenti della provincia di Oristano e anche del resto dell’Isola. Giù le mani dalla nostra università o sarà scontro politico e istituzionale senza sconti per nessuno» ha ripetuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA