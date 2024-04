Il paesaggio della Sardegna è a rischio, serve subito un argine normativo. Se n’è parlato in un forum, nella sede dell’Unione Sarda. Sullo sfondo i progetti per produrre energie rinnovabili: il vantaggio patrimoniale per chi vuole solo speculare è di 122 miliardi. A Quartu la protesta contro il Tyrrhenian Link. I dubbi sulle scorie nucleari nei poligoni militari.

