«Giù le mani dal vecchio Buoncammino» 

L’accordo tra Demanio e Sovrintendenza che consentirebbe il trasferimento della Questura nell’ex carcere di Buoncammino viene contestato dalla deputata dei Progressista Francesca Ghirra. L’istituto di pena ora è occupato parzialmente dall’Amministrazione penitenziaria, da uffici della Prefettura e dalla Procura che utilizza la vecchia sezione femminile come archivio. Nell’ottica del risparmio gli uffici di via Amat (di proprietà ella Città metropolitana) potrebbero essere trasferiti nell’edificio più grande del capoluogo.

«Abbiamo presentato un’interrogazione alla Camera, in Consiglio regionale e in Consiglio comunale per chiedere che l’ex carcere di Buoncammino diventi un bene comune, fruibile dalla collettività, come previsto dagli strumenti di pianificazione del Comune di Cagliari», afferma Francesca Ghirra. «Che l’edificio fosse nella disponibilità dello Stato aveva un senso finché ha mantenuto la funzione di carcere, ma oggi non più. Utilizzare una struttura monumentale come questa per uffici pubblici è completamente privo di senso».

La contrapposizione è netta. «Gli uffici si possono realizzare ovunque». Le risorse sono un problema serio. «La Regione deve trattare con lo Stato per ottenere i beni che ci spettano e le risorse. Basta prendere esempio dal Friuli». (a. a.)

