«Giù le mani dal teatro di Poggio» 

«Il Piccolo teatro dei Ciliegi da quindici anni ospita spettacoli destinati a bambini, ragazzi e adulti, è un presidio creativo importante che rappresenta la storia non solo di Poggio dei Pini, ma di tutta Capoterra: mi auguro che prima di decidere di metterlo in vendita il Comune faccia valutazioni più approfondite». Susanna Mameli, direttrice del teatro che si trova a Casa Saggiante – lo stabile che ospita anche la sede della Caritas e dell’Università della terza età, finito nell’elenco dei beni alienabili del Comune – chiede all’amministrazione comunale di non smantellare quello spazio in cui si crea cultura e si mantengono vive le periferie di Capoterra.

«Quando ho ricevuto la telefonata in cui mi si diceva che il Comune aveva intenzione di vendere Casa Saggiante per motivi di bilancio ho pensato subito fosse uno scherzo – racconta Susanna Mameli, che attraverso un video diffuso sui social intende sensibilizzare i cittadini a difendere il futuro del teatro -, ho sempre visto questo posto come una locomotiva funzionante che viaggia a pieno ritmo, un luogo in cui si produce cultura e si dà la possibilità alle scolaresche di innamorarsi del teatro. Molti spettacoli sono stati scritti in questo piccolo teatro, alcuni sono stati premiati a livello nazionale, dando lustro a Capoterra: credo che la nostra cittadina abbia bisogno di un teatro in più, e non di uno di meno. Spero che il Piccolo teatro dei Ciliegi abbia la possibilità di continuare ancora per molti anni la sua attività». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA