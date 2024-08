«Giù le mani dal Pronto soccorso» 

Un fronte comune per impedire la chiusura parziale del pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. Sindacati, sindaci e consiglieri regionali del territorio, convocati martedì alla conferenza socio-sanitaria della Asl, sono pronti a mobilitarsi per evitare che il reparto resti aperto solo dalle 8 alle 16 a causa della mancanza di medici.

La mobilitazione

Promette battaglia Gabriele Virdis della segreteria territoriale della Cgil: «Non possiamo togliere l’assistenza sanitaria in un territorio dove la popolazione invecchia sempre di più e mancano medici di base e guardie mediche». Il pronto soccorso è un servizio irrinunciabile anche per il sindaco di Sa Gavino Stefano Altea e per l’assessore alla sanità Fabio Orrù: «È la porta d’accesso al servizio sanitario per tutte le patologie che necessitano di assistenza non programmabile in un periodo dove coesiste una grave carenza della medicina territoriale. La paventata riduzione del servizio – dicono – non è accettabile, sarebbe un grave danno per tutto il Medio Campidano e metterebbe a rischio il diritto alla salute».

Promette battaglia Giorgio Zucca, sindaco di Sardara: «Sarebbe opportuno convocare urgentemente il nuovo assessore regionale, che dovrebbe trovare le soluzioni. È giunto il momento di coinvolgere i nostri concittadini con manifestazioni eclatanti come il blocco della Statale 131 o qualche arteria provinciale che conduce all’ospedale di San Gavino: non vogliamo le solite rassicurazioni su soluzioni temporanee, ma una sanità efficiente».

Il territorio

È indignato il sindaco di Pabillonis Riccardo Sanna: «Samo proprio alla frutta. Ormai il diritto all’assistenza sanitaria è negato a tutti i cittadini. La chiusura del pronto soccorso è una follia: è un attentato alla sanità pubblica per l’intera provincia del Sud Sardegna». Per il consigliere comunale di Guspini Filippo Usai bisogna andare al di là delle soluzioni temporanee messe in atto finora: «Non hanno fatto altro che allungare un’agonia che avrà termine solo con l’adozione di una programmazione stabile e strutturale. Con la chiusura definitiva del pronto soccorso di Isili e il carico di lavoro insostenibile per quelli del Cagliaritano, la chiusura parziale di San Gavino sarà una seria minaccia per la salute dei pazienti del Campidano e territori limitrofi».È sul piede di guerra il consigliere regionale e sindaco di Sanluri Alberto Urpi: «Se la situazione non si può risolvere con azioni strutturali e durature (ossia concorsi per medici fissi al pronto soccorso) allora è necessario prorogare le soluzioni temporanee e avviare una riorganizzazione interna. Il pronto soccorso di San Gavino non può e non deve chiudere: sarebbe un attentato alla salute pubblica, un danno per i cittadini non solo del Medio Campidano, ma di tutto il Sud Sardegna. Il problema si ripropone ogni quattro o cinque mesi ed è sempre lo stesso. Siamo pronti alla mobilitazione in difesa dei diritti della gente».

