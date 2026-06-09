«Giù le mani dal nostro paese» 

Il vantaggio era rassicurante ma l’esplosione di gioia è scattata solo alle 18.30, alla conclusione delle ultime operazioni nei seggi: gli abbracci hanno sommerso Debora Porrà che, in virtù dei 1.206 voti ottenuti, comincerà il proprio terzo mandato consecutivo da sindaca di Villamassargia.

Festa e polemica

Si sono commossi con la sindaca anche Marco Mandis, Sara Cambula, Stefano Osanna, Arianna Porcu (assessori comunali uscenti tutti riconfermati dal voto) e la consigliera uscente Maria Francesca Pisano (altra riconferma) oltre ai supporter più vicini. Arriva subito la stretta di mano da parte dello sfidante Francesco Mameli, battuto con uno scarto di 146 voti. Poi il via ai caroselli, ai tour chiassosi per il paese ed ai festeggiamenti nella sede elettorale di via Roma. È anche il momento di levarsi più di un sassolino dalle scarpe: «Che vittoria è stata? Sofferta per come è nata e come si è sviluppata la campagna elettorale, tutta incentrata sulla demonizzazione della mia persona da parte dell’altra lista. – ha detto - Ma non hanno tenuto conto che il progetto, così come la vittoria, è di tutto il gruppo e non solo mia. Villamassargia ha scelto la libertà a dispetto di chi, da fuori, intendeva mettere le mani sul nostro paese utilizzando il mio sfidante come un burattino». Benché non lo nomini né lo confermi, pare che il riferimento sia al presidente della Provincia Mauro Usai il quale avrebbe appoggiato Francesco Mameli.

Il futuro

La nuova Giunta potrebbe essere quasi una copia di quella uscente con i 4 più votati, Osanna (280 voti), Mandis (184), Cambula (159) e Pisano (80), probabilmente a farne parte. Il primo Consiglio comunale? «Si farà presto» promette Porrà. Mostra fairplay Francesco Mameli: «Dovevamo rincorrere, ci abbiamo creduto fino all’ultimo e c’è un po’ di amaro in bocca, ma il verdetto è chiaro e lo rispettiamo. Vogliamo bene al nostro paese e faremo un’opposizione costruttiva, votando sempre secondo coscienza». Nella sua lista, spiccano i 302 voti presi da Fabio Secci (il più votato in assoluto) ma dopo 30 anni starà invece fuori dal Consiglio Pierluigi Palmas (94 voti, primo dei non eletti). «Spiace - dice Mameli - che venga a mancare la sua esperienza ma lavoreremo con l’intero gruppo delle elezioni per fare buona opposizione. L’appoggio di Usai? Ho buoni rapporti con tutti i sindaci e le istituzioni ma non c’è stato alcun appoggio elettorale dall’esterno».

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