«Giù le mani dal nostro liceo» 

Due ore di sit-in sotto il palazzo della Provincia, al grido «l’Asproni non si tocca», per salvare l’autonomia della loro scuola. Oltre cinquecento, tra studenti e docenti ieri hanno manifestato a Nuoro contro il progetto dell'accorpamento tra il liceo classico Asproni e il liceo sociopedagogico e musicale Satta deciso dal piano di dimensionamento scolastico provinciale. I ragazzi fuori urlano: «Questo è il grido di una scuola intera, cinquecento alunni che vengono qui a manifestare per il loro diritto all’istruzione». A metà mattina il commissario della Provincia, Costantino Tidu ha incontrato una delegazione di studenti e il dirigente Antonio Fadda. «Mi auguro - ha detto Tidu riguardo al ridimensionamento - che la Giunta regionale ci ripensi». Ha assicurato di portare le istanze del territorio al governo di Cagliari. Intanto ieri la petizione, lanciata dagli studenti su change.org, aveva già superato le tremila e trecento firme.

Il sit-in

La paura per tutti è perdere l’identità di un’istituzione scolastica. La battaglia degli studenti dell’Asproni ieri ha rumoreggiato nel centro di Nuoro dove sono risuonati i ripetuti slogan. L’accorpamento con il liceo Satta per tutti è frutto di una decisione esclusivamente economica. I rappresentanti d’istituto, prima di incontrare Tidu, hanno spiegato le ragioni. «La scelta è calata dall’alto non hanno coinvolto la scuola, l’unione di due istituti mina la nostra identità. Nel Nuorese c’è un altissimo tasso di abbandono scolastico, questa scelta lo incrementerà», ha detto Marco Curreli. Francesca Contu ha ribadito: «L’identità dell’Asproni è salda da 165 anni, vogliamo difendere l’autonomia per chi studierà dopo di noi». Aurora si è rivolta al sindaco Andrea Soddu: «Ci ha raccontato diverse volte che è stato anche lui alunno dell’Asproni. Pensiamo che proprio in quanto ex studente possa capire l’importanza ma soprattutto la peculiarità del nostro istituto. È questa che vorremmo fosse tutelata e garantita». Silvia, citando il piano dell’offerta formativa, ha ricordato che il liceo «è descritto come una delle più antiche e prestigiose scuole della Sardegna, impegnato a favorire la conoscenza nel territorio e a promuovere l’approfondimento culturale e la discussione critica. Vorremmo continuare a far parte della storia di questa scuola e città».

L’incontro

Tidu ha rassicurato: «L’Asproni mantiene la sua identità, l’autonomia rimane in capo al vostro liceo, sarà quello con meno numeri a seguire. Mi auguro che ci sia un ripensamento da parte del legislatore regionale e nazionale. Ieri - ha rivelato - parlavo con l’assessore regionale che ha sentito il ministro Valditara, si intravede una certa disponibilità, ma non so come». Il commissario ha definito le scuole di oggi come «dei fortini. Ogni dirigente si muove per conto suo». Ha ricordato che la Provincia ha stilato un documento «chiedendo che la Regione si facesse carico delle spese per garantire le autonomie. Noi non possiamo fare molto».

