«Giù le mani dal nostro abito tradizionale»

«L’abito di Assemini che sfila a Sant’Efisio non è una vergogna: si dovrebbe vergognare chi lo ha sostenuto, offendendo la comunità che ha accettato e adottato quell’abito come costume identitario. Un abito con cui il gruppo “Città di Assemini”, uno dei più antichi della nostra isola, sfila da 69 anni». Luigi Scalas non riesce ad arrestare rabbia e delusione e ha ancora molto da dire a proposito del convegno “Bistimentas asseminesas” organizzato dall’Associazione Sa Pratza Antiga in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio de Comune. Il convegno che si è tenuto ad Assemini l’11 gennaio ha visto l’intervento dell’esperto Ignazio Sanna Fancello, stilista e libero ricercatore di abbigliamento tradizionale, che ha criticato l’abito che il gruppo asseminese indossa in occasione della sagra di Sant’Efisio: parole che avevano reso incandescente il clima.

«Offesa alla comunità»

«Mi permetto di dire che non era un convegno ma semplicemente un incontro, e sul tema previsto non si è detto nulla», prosegue Scalas: «Quel giorno si è semplicemente offeso un costume e quindi una comunità. L’abito che mio padre Pietro Scalas nel 1956 scelse per il gruppo folk, che allora si chiamava Scalas, ed era il costume nuziale di sua bisnonna, Teresa Mereu Spina, utilizzato nel 1856. Questo costume denominato “Sa Velada” è documentato attraverso immagini storiche risalenti al 1930. Ad Assemini si presuppone vi siano dai 600 agli 800 costumi di questa tipologia, e in etnologia questo fatto della “accettazione nella Comunità” è contemplato, quindi ha un valore etnografico ed etnostorico».

Passione per le tradizioni

Ad Assemini c’è fervore e interesse per le tradizioni popolari, sottolinea Scalas: «Abbiamo associazioni culturali, una scuola di launeddas, un museo di strumenti musicali, un museo delle maschere, un museo etnografico, varie collezioni di abbigliamento locale, regionale, di altre regioni, del mondo e della civiltà contadina, tre gruppi folk, un coro. E se è vero che un gruppo deve avere una diversità di abbigliamento e non un unico costume vorrei rispondere con una provocazione: perché non si va nei paesi tipo Orgosolo, Bitti e Oliena a proporre questa operazione?»

I toni arroventati dell’11 gennaio? «Si sarebbe dovuto affrontare l'argomento in modo garbato e non in un modo spocchioso, presuntuoso e anche protervo, con un atteggiamento da Messia che crede di scende nel deserto o nella savana e che invece ha trovato una reazione adeguata e ovviamente contrapposta. Per affrontare queste tematiche è necessario avere una preparazione e anche dei titoli che accertino studi etnografici, storiografici, demologici, etnostorici».

«Discussione sterile»

Ma Scalas ne ha anche per l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino: «Era presente e in prima fila e non ha avuto la bontà di intervenire per difendere la sua comunità». L’assessora evita lo scontro: «Mi sono già pronunciata sull’accaduto e non intendo alimentare polemiche sterili. Se avrò da esprimere opinioni lo farò nelle sedi opportune, non certo in un convegno dove, a parer mio, sono state espresse delle opinioni in modi che non mi appartengono: ho trovato del tutto irrispettoso nei confronti dell’associazione promotrice dell’evento alimentare una discussione sterile. Se anche si volesse condivere il merito del problema, il modo in cui è stato posto rischia di vanificarne la bontà».

RIPRODUZIONE RISERVATA