Nel silenzio – e con la connivenza – di tutta la classe politica, i porti dell’Isola rischiano lo scippo. Per la presidenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna circolano i nomi di alcuni candidati non sardi. Massimo Deiana, dopo due mandati, è in scadenza, sarebbe uno scippo se la gestione non rimanesse in capo a un sardo. Sullo sfondo una terna con i nomi di candidati liguri e calabresi.

a pagina 7