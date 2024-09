«Giù le mani da monte Gonare, no alla devastazione eolica» 

«Il parco eolico chiamato “Nuoro Sud”, quello sotto monte Gonare, mette d’accordo. Sì, perché credo che non ci sia una sola persona favorevole a quel progetto», dice il sindaco di Orani, Marco Ziranu. «Ci opporremo in tutti i modi a questa imposizione. Siamo aperti al dialogo e alla transizione energetica, ma non lì e con quelle modalità». Una comunità coesa. Orani si ribella a quelle pale eoliche che nessuno vuole, tanto meno a ridosso di quel luogo-simbolo. Così, dopo la partecipata assemblea di venerdì sera, in mattinata sarà allestito un banchetto per la raccolta-firme per la legge Pratobello 24. Proprio a pochi metri dal santuario mariano.

Pensiero condiviso

«Diciamo stop alla speculazione energetica perché siamo davanti a un’imposizione: la popolazione non è stata in alcun modo coinvolta», tuona Antonio Lombardo, sorta di portavoce del neonato comitato oranese che si oppone a quella che qui definiscono «una devastazione senza precedenti, da fermare a tutti i costi». Concetti chiari, espressi nell’ennesima assemblea pubblica, organizzata nel paese di Nivola. In quel borgo intriso d’arte. Ebbene, il progetto di impianto eolico “Nuoro Sud” preoccupa. Dalla potenza complessiva di 66 Mw, potrebbe sconvolgere un’enorme vallata tra Orani, Orgosolo e Nuoro. Lombardo prosegue: «Qui siamo davanti a una speculazione che devasta la terra, che sconvolge tutto un paesaggio da rispettare con la sua flora e la sua fauna. Inoltre, disturba la storia, la religione. Ripeto, è una devastazione, non va affatto bene». Il primo cittadino puntualizza: «Noi siamo pure aperti al dialogo, ma a patto che si parli di fotovoltaico sui tetti, nelle cave dismesse. Poi, siamo pronti a discutere di aree idonee e non idonee. Nessuno, però, ci deve imporre le cose o deve andare a toccare una zona come quella sotto monte Gonare. Lì non siamo disposti a discutere».

La governatrice

L’approccio di Marco Ziranu non fa una grinza. La transizione energetica non si discute, ma al tempo stesso il sindaco oranese vuole difendere il suo territorio. In testa quell’incanto naturalistico con il suo santuario in quota, incastonato a oltre mille metri. «Domani incontreremo la presidente della Regione, Alessandra Todde», dichiara Ziranu. «Cercheremo di capire i nostri margini d’azione. Di fatto, cosa possiamo fare. Al tempo stesso, siamo consapevoli che non possiamo prendere decisioni su due piedi, in maniera affrettata. Abbiamo necessità di convocare consigli comunali, di sentire l’opinione dei cittadini. Soprattutto, ci preme comprendere una cosa: a cosa andremo incontro dopo aver dato il via libera per un’area idonea? Ecco, queste non sono decisioni che posso prendere da sindaco ma avrò necessariamente bisogno del parere di un tecnico». Maurizio Fadda, del Comitato Nuorese contro la speculazione energetica, conclude: «Alla politica diciamo solo una cosa: deve ascoltare di più la gente. Le tantissime firme ottenute con la Pratobello 24 dimostrano questo. I sardi vogliono essere ascoltati».

