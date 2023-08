Giù le mani da Cristoforo Colombo “Cippa Lippa” e il politically correct 

Per chi vuole vedere al cinema Biancaneve ancora con i sette nani e James Bond sempre circondato da belle donne, o per chi è stufo di sentire che Pablo Picasso è maschilista e Cristoforo Colombo poco rispettoso dei nativi d’America, il posto giusto è il porto turistico di Villasimius: oggi alle 21,30 per il rush finale del Festival della Marina va in scena “Cippa Lippa”, uno show di Massimiliano Lenzi contro il politicamente corretto. Giornalista, scrittore e autore televisivo Lenzi, nei panni dell’uomo scorretto, dialogherà con una donna politicamente corretta interpretata per l’occasione direttamente dalla direttrice del festival Virginia Saba.

Il “politicamente corretto” ci deve preoccupare?

«Sì, lo show è nato proprio per questo. Io dico basta ai luoghi comuni del politicamente corretto. Siamo arrivati al punto che si buttano giù le statue di Cristoforo Colombo perché non ha rispettato i nativi d’America o a mettere in dubbio che un attore bianco possa impersonare Otello che è un personaggio di colore. Per non parlare di James Bond che rischia di diventare un agente segreto fluido».

Come ne usciamo?

«Intanto con l’ironia, per fortuna in nome della libertà possiamo ancora ridere di tutto questo. Ed è quello che cercherò di portare in scena. E poi anche con considerazioni logiche. Pensiamo ad esempio al clima: ha un senso fare una battaglia senza India e Cina? No, non lo ha. O includiamo tutti o alla fine noi finiamo per essere danneggiati due volte».

I sardi sono politicamente corretti?

«La Sardegna è una delle regioni più belle al mondo. Ci sono tre cose che mi piacciono molto di questa terra, una è l’orgoglio dei sardi. Dove tutto oggi è un po’ ammosciato questo orgoglio io lo vedo un po’ come una forma di politicamente scorretto, un qualcosa che ci tiene legati alle tradizioni. È meraviglioso».

Le altre due?

«È una terra che riesce ancora a far convivere gli aspetti selvaggi della natura e della spontaneità con la contemporaneità. C’è un turismo di livello, una città splendida come Cagliari e poi – questa è la terza cosa - la cucina e i vini. Non dico il mare perché quello è troppo ovvio. Confesso però che non sono mai stato in Costa Smeralda e non sento neppure il bisogno di andarci. Sono sempre stato nel sud dell’isola ed è di una bellezza disarmante».

Le criticità non mancano.

«Come in ogni Regione, però l’Italia è talmente bella che secondo me dovremo concentraci su ciò che funziona. In ogni caso quello che non va si può risolvere. Ecco, prendiamo la continuità territoriale. Lo Stato deve mettere dei soldi per dare ai sardi e agli italiani i giusti collegamenti. Occorre investire dei soldi, ogni cittadino deve avere a disposizione i voli con molti orari in ogni mese dell’anno».

Tre motivi per non perdere “Cippa Lippa”.

«È gratis, non è lungo e poi andiamo a bere tutti assieme. Sempre se c’è ancora chi vuol vedere Biancaneve coi sette nani».

