Giù la casa campidanese pericolante 

Giù la struttura fra i parcheggi di via Tazzoli e piazza don Piras, da tempo pericolante e acquistata di recente dal Comune: sarà demolita per fare spazio ad un’unica area per la sosta gratuita con poco meno di sessanta stalli disponibili, compresi i circa venti già realizzati al posto dell’ex cinema Astra. Una mini rivoluzione al traffico nel cuore del centro storico di Selargius, fra via Grandi e via Gallus, attesa da tempo in una città di trentamila abitanti circa dove uno dei principali disagi lamentati è la sosta selvaggia per carenza di parcheggi regolari.

Le risorse

A disposizione ci sono 450mila euro. «Un finanziamento, recente, della Regione», precisa l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «Questo ci ha consentito di risparmiare risorse del bilancio comunale. Gli altri cinquantamila li abbiamo stanziati con fondi delle casse del Municipio».

Gran parte del finanziamento è servito per l’esproprio della casa campidanese e di un terreno privato, il resto - poco meno di 150mila euro - sarà utilizzato per realizzare i nuovi parcheggi. «Cinquantotto in tutto», spiega l’esponente della Giunta comunale, «di cui quattordici riservati a scooter e moto».

La zona