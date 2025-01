Giù il sipario sulle feste natalizie 

Termineranno lunedì gli eventi natalizi, organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dal 6 dicembre scorso le piazze, il Centro di aggregazione sociale, l’Aula consiliare e la sede della Pro Loco sono state occupate da manifestazioni come presentazioni letterarie, concerti musicali, serate di balli tradizionali, donazioni di sangue e spettacoli teatrali. Diverse le associazioni che si sono alternate nella realizzazione dei vari spettacoli: le associazioni Sant’Antonio Abate, San Giacomo e Sant’Anna, l’oratorio San Pietro Apostolo, Do.Mo.S, il gruppo folk Janas, l’Avis e la banda musicale. Chiuderà il cartellone di eventi natalizi la parata con la Befana e la banda musicale che, alle 11.30 arriverà al Centro di aggregazione sociale di via Nazionale dove si svolgerà uno spettacolo teatrale per bambini prodotto dall’associazione teatrale Akròama. «È stata una vera e propria magia del Natale con una grande sinergia tra associazioni locali e artisti di qualità. Abbiamo avuto una buona partecipazione di pubblico in tutti gli eventi grazie anche alla gran lavoro di comunicazione fatto dalla Proloco», dichiara il vicesindaco Gianluca Lampis.

