Giù il lampadario, paura a scuola 

Monta la preoccupazione tra gli studenti del liceo scientifico “F.lli Costa Azara” di Sorgono, dove durante la ricreazione di ieri, un lampadario si è staccato dal soffitto dell’aula, centrando in pieno un banco, in quegli istanti fortunatamente vuoto. Tra i giovanissimi c’è paura.

La paura

«Sembrava una mattinata come altre - raccontano i ragazzi, ancora scossi per quanto accaduto ieri mattina - mentre eravamo in pausa, con alcuni di noi nell’aula e altri nel corridoio, abbiamo sentito un forte rumore. E abbiamo visto di lì a breve il lampadario cadere vicino al banco dove prendono posto due nostre compagne».

Aggiungono: «In quel preciso istante, nessuna delle due sedeva al suo posto. Non osiamo immaginare cosa sarebbero potuto accadere se si fosse verificato durante la lezione. Siamo preoccupati e chiediamo al dirigente scolastico di intervenire. Non possiamo rischiare la nostra incolumità».

Precisano i ragazzi: «Dopo una breve assemblea abbiamo proseguito con le lezioni, ma la paura è rimasta. Vogliamo andare a scuola per costruire il nostro futuro, non per rischiare di farci del male».

I controlli

Il preside Luca Tedde condivide la preoccupazione degli studenti: «Ho saputo dell’accaduto a margine del tavolo tecnico sull’eliporto a Sorgono, in cui ero partecipe. Un fatto anomalo e per cui disporrò tutte le verifiche del caso, chiedendo di revisionare i lampadari e altre parti dell’edificio. Nella scuola si stanno già svolgendo degli interventi di ammodernamento che ci soddisfano, ma la sicurezza è essenziale. Già dalle prossime ore incontrerò i ragazzi rassicurandoli sul fatto che interverremo non lasciandoli soli». A fargli eco, il commissario straordinario della Provincia, Costantino Tidu: «Un fatto grave, certe situazioni non dovrebbero mai verificarsi, abbiamo a cuore la sicurezza dei ragazzi. Di comune accordo col dirigente scolastico, invieremo gli operai della partecipata Nugoro Spa, verificando la struttura, su cui stiamo già intervenendo per renderla sempre più al passo coi tempi. Disporrò che ci sia un controllo degli impianti luce e di tutti gli assi portanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA