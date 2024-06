Giù i tassi, l’ora del taglio dei mutui 

Arriva il taglio dei tassi d'interesse Bce, che con ogni probabilità ridurrà il costo del denaro di un quarto di punto dando una boccata d'ossigeno a investimenti e imprese, famiglie col mutuo, settore immobiliare e casse statali. Il calo, poi, va a rafforzare i primi germogli di ripresa dell'economia dell'area euro, anche se dopo giugno le mosse della Bce saranno legate alla frenata dell'inflazione, che negli ultimi due mesi ha invece rialzato la testa. Gli esponenti della Bce da settimane si sono spinti a un passo dal “promettere” un taglio dei tassi a giugno da 25 punti base, che porterebbe il tasso sui depositi, attualmente il vero riferimento di politica monetaria, dal 4 al 3,75%.

Incognite

Lorenzo Codogno, ex dirigente del Mef ora a capo di Lc Macro, scrive che alla Bce «sono andati oltre il punto di non ritorno nell'anticipare un taglio», che quindi arriverà anche se «la presidente Lagarde avrà difficoltà nel giustificarlo sulla base dei parametri che si è data la Bce, e non fornirà un orientamento sulle mosse future».

Diversi economisti ritengono che la crescita elevata dei salari in Europa (6,2% in Germania nel primo trimestre, contro il 2,8% dell'Italia), e l'inflazione ostinata (2,6% a maggio da 2,4% ad aprile, contro un obiettivo Bce del 2%) impediranno alla Bce di migliorare le stime d'inflazione a tre anni che pubblicherà oggi, rispetto al 2,3% delle previsioni di marzo. Le nuove stime sulla crescita per il 2024, invece, potrebbero migliorare (davano 0,6% a marzo) dopo il +0,3% del primo trimestre. Un quadro che costringerebbe Christine Lagarde a essere cauta nel rispondere alle domande sullo scenario dei tassi nei prossimi mesi. Se i “falchi” capitanati dalla Germania invocano prudenza, nella riunione Bce iniziata ieri sera sembrano destinate a prevalere le “colombe” come il Governatore di Bankitalia Fabio Panetta, che ha invocato un'azione «tempestiva ma graduale».

Futuro

Sul dopo-giugno nessuno si è sbilanciato alla Bce, mentre fioccano gli appelli dalla politica: «mi auguro che la Bce abbassi oggi il tasso d'interesse. Credo che un solo taglio non basti. Ne serve un secondo in tempi rapidi per favorire la crescita dell'economia», dice il vice-premier Antonio Tajani.

Nel mentre Facile.it ha già stimato i potenziali risparmi per le famiglie italiane. «Se venisse confermato un taglio di 25 punti base – dice il portale online per il confronto delle offerte - il calo per un mutuo variabile medio (finanziamento da 126.000 euro da restituire in 25 anni) potrebbe essere di 18 euro.

Un risparmio davvero contenuto dopo le stangate degli ultimi anni. «La rata, arrivata a maggio 2024 a 747 euro, potrebbe scendere, complessivamente, di circa 37 euro entro la fine dell’anno e di 55 euro entro giugno 2025, arrivando così a 692 euro tra 12 mesi», proseguono gli autori dell’indagine.

«Alla luce di questi dati, il consiglio per chi non vuole attendere il calo è di valutare una surroga; le condizioni presenti oggi sul mercato sono favorevoli ed è possibile passare dal variabile al fisso ottenendo un tasso migliore», spiegano gli esperti di Facile.it.

