Giù i punti luce, blitz dei vandali nel nuovo parco  

Brutta sorpresa per i frequentatori del parco in via San Gemiliano a Sestu. Quattro piccoli pali della luce sono stati buttati a terra, e con tutta probabilità si è trattato di un atto di vandalismo. Oltre al danno anche uno sfregio perché il parco è stato inaugurato solo pochi mesi fa. Indignato il vicesindaco Massimiliano Bullita: «Ho fatto un sopralluogo su segnalazione di diversi cittadini. Purtroppo i lampioncini sono a terra e sicuramente non sono caduti da soli», spiega, «ovviamente al più presto verranno riposizionati».

Sui social tanti cittadini commentano l’accaduto: molti fanno notare con sdegno il danno a un bene comune e qualcuno propone come misura educativa «il ritorno al servizio militare obbligatorio». Molto probabilmente gli autori del gesto sono giovanissimi che non hanno un modo più costruttivo di trascorrere lunghe serate, e magari consumano anche alcolici senza alcun controllo. Siccome l’inciviltà purtroppo è di casa ovunque, anche Sestu non fa eccezione. Come raccontano i residenti, spesso i giochi in tante piazzette sono stati danneggiati da ragazzini durante la notte; e solo per fare qualche esempio, nel parco fra Ignazio da Laconi dove è stata rotta una giostra, e così pure in quello di via Tiziano. Un deterrente è rappresentato dall’aumento del numero di telecamere, e allo studio c’è un piano per decidere dove piazzare gli occhi elettronici e quanti soldi investire. (g.l.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA