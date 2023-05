Giù i cavi del filobus, traffico in tilt 

Un inizio settimana da incubo sul fronte del traffico in città. Con via Roma, viale Trieste e viale Buoncammino chiuse per i lavori, con le altre strade sbarrate per cantieri in parte bloccati, verso le 9,30 di ieri diventa quasi inagibile anche viale Merello: un camion con cestello colpisce i cavi dei filobus. Tranciati di netto finiscono su due auto, danneggiate non in modo serio e soprattutto non ci sono stati feriti. Immediato l’intervento delle squadre del Ctm che, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale, si attivano per ripristinare la linea aerea al più presto ma per oltre un’ora il traffico ne subisce gravi conseguenze. Si formano lunghe file d’auto che arrivano in via Is Mirrionis, via Cadello, viale San Vincenzo e via Campania. Soltanto dopo le 11,30 la situazione torna alla quasi normalità: quindi con forti rallentamenti per la mole di auto e mezzi che oramai utilizzano viale Merello e viale San Vincenzo come alternativa alla zona di via Roma.

I pullman

Il pronto intervento da parte dei tecnici e degli operai del Ctm permette di gestire al meglio il servizio pubblico: perché nonostante il danno ai cavi, insieme ai poliziotti della Municipale, riescono a garantire il passaggio degli altri autobus (linee 5, 8, 10) senza interrompere le corse. Ovviamente anche i pullman rimangono incastrati nel caos e si accumulano i ritardi. Centinaia di automobilisti impiegano più di mezz’ora per percorrere poche decine di metri. E le proteste non si contano. Soprattutto perché con molte strade chiuse per i cantieri, i percorsi alternativi non esistono o quasi. E in tanti Così basta un incidente, come quello in viale Merello, o un tamponamento – come avviene spesso sull’asse mediano – per paralizzare o quasi tutta la città. Alla fine le squadre del Ctm lavorano in modo rapido e dopo poco più di un’ora riescono a ripristinare la linea aerea.

La rabbia

Chi è bloccato nel traffico dà la colpa ai cantieri e alla chiusure di tante strade. Non sa che questa volta si tratta di un imprevisto. Il pensiero però va inevitabilmente anche a quanto sta accadendo in piazza Repubblica e all’inizio di via Dante con i lavori per la realizzazione della metropolitana di superficie bloccati. Tutto fermo da un mese. Non si vede più un operaio. E chissà per quanto tempo resterà così. Perché si è creato il pasticcio dei maggiori costi legati all’aumento dei prezzi dei materiali: e così il consorzio Integra (il soggetto appaltatore) e l’impresa esecutrice, la Cmsa, discutono sui soldi (5,4 milioni) che la Regione deve ad Arst (che è stazione appaltante). Risorse già stanziate con una delibera, assicurano, ma ancora ferme in qualche ufficio di Villa Devoto per ragioni burocratiche. Venerdì si terrà un incontro per capire come andare avanti. E in piazza Repubblica oltre agli inevitabili disagi alla viabilità ci sono le proteste delle attività commerciali alle prese con il calo, a volte con un crollo, degli affari.