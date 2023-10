È un giallo la morte di Mario Mulas, 75 anni, trovato senza vita nel piazzale dell’azienda di famiglia, in viale Elmas a Cagliari. L’uomo sarebbe volato giù dalla finestra della casa in cui viveva, al primo piano. Procura e Squadra Mobile hanno avviato subito le indagini, non viene esclusa alcuna pista. Compreso l’omicidio.

