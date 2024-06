Giù dal ponteggio, grave operaio 

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di ieri in un cantiere edile, al centro di Macomer. Un operaio, di origini tunisine, residente a Milano, Hafedh Ben-Amor, di 42 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni con l’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le fratture riportate in tutto il corpo. Non sarebbe in pericolo di vita. Stava operando sopra un ponteggio, per conto di un’impresa edile, per il rifacimento di una facciata dell’istituto tecnico Satta.

La caduta

Per cause da accertare (i carabinieri della compagnia di Macomer, intervenuti subito sul posto, procedono con i rilievi), l’operaio avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di circa 5 metri. Il casco antinfortunistico ha attutito il colpo, l’uomo è comunque caduto pesantemente al suolo. Subito è scattato l’allarme.

I soccorsi

Tempestivo l’intervento di un’operatrice qualificata dell’istituto, Giannina Piga, referente della Croce rossa, che ha operato nel primo soccorso. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Vista la gravità, è giunto l’elisoccorso, atterrato in uno spiazzo al centro dell’abitato, vicino alla scuola. L’operaio è stato trasportato d’urgenza al Brotzu. Le sue condizioni sono apparse serie per la molteplicità delle fratture. Fortunatamente indossava il casco antinfortunistico, che gli ha protetto il capo nella caduta. In quel momento gli alunni avevano la ricreazione.

La scuola

«Nessuno, menomale, si è accorto di niente - ha chiarito il dirigente scolastico, Massimo De Pau - tutto è avvenuto all’esterno, in un’ala poco accessibile». Il volteggiare dell’elicottero ha fatto capire che qualcosa di grave si era verificato. Il sindaco, Riccardo Uda, si è voluto accertare di quanto era successo. «Dispiace quando si verificano questi incidenti. Speriamo che l’operaio possa riprendersi al più presto». I carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze, tra cui quelle dei colleghi di lavoro e dei responsabili dell’impresa, anche per accertare eventuali responsabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA