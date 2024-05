Giù dal ponte della A4, fermato il compagno 

Padova. L’autostrada che scorre sotto il cavalcavia di Vigonza, dove Giada ha perso la vita, è un fiume ininterrotto di camion e di macchine. Gli automobilisti guardano all’insù, vedendo ancora i lampeggianti delle volanti. La mamma 34enne che stava per chiudere la storia con il suo compagno, Andrea, non ha avuto scampo quando lui, alle 3.30 di mercoledì, l’ha scaraventata oltre la recinzione del viadotto, facendola finire 15 metri di sotto, dove un camion non ha potuto evitarla.

Madre di un bambino

L’assassinio di Giada Zanola, mamma di un bimbo di 3 anni, è storia di violenza emersa un po’ alla volta. Quando i soccorsi sono arrivati prima dell’alba sulla carreggiata in direzione Milano, per un corpo dilaniato dai veicoli, hanno pensato ad un suicidio. Il conducente del Tir che ha travolto la 34enne pensava «di aver investito una carcassa». Che fosse invece l’epilogo di un femminicidio gli investigatori della polizia di Padova l'hanno capito quando si sono trovati di fronte Andrea Favero, e il suo castello di scuse. Aveva tentato di precostituirsi un alibi, addirittura inviando messaggi sul telefono di Giada quando tutto era già finito, alle 7.38 di mercoledì: «Sei andata al lavoro senza nemmeno salutarci», aveva scritto. Un alibi durato poco. Prima davanti agli investigatori, negli uffici della Polstrada, poi di fronte al pm Favero è crollato. «Ha perso la testa per le nozze annullate», è scritto nel decreto di fermo.

«Un uomo molto possessivo»

Saranno gli inquirenti, e l’autopsia, a ricostruire come è stata ammazzata Giada Zanola. Come è possibile che Andrea, se non dopo averla stordita, magari picchiandola pesantemente prima, sia riuscito a sollevarla oltre la griglia di recinzione del ponte autostradale, per gettarla di sotto. Gli amici del 39enne lo hanno descritto come un uomo «molto possessivo», al quale Giada aveva già detto che la loro storia era finita. E lui forse temeva che non gli avrebbe fatto vedere più il bambino. Favero la picchiava, lei non aveva mai denunciato. Sui polsi l'indagato aveva lividi ed escoriazioni, forse i segni di difesa di Giada. Avevano deciso che si sarebbero sposati a settembre. Ma Giada aveva annullato tutto.

