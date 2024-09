Giù dal ponte con l’auto, esce illeso dal Rio San Giovanni 

Allarme ieri mattina per l’ennesimo incidente sulla Olbia-Arzachena. Un'auto, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail per poi cadere dentro il Rio San Giovanni dopo un volo di 10 metri. Il conducente è riuscito a uscire dalla macchina da solo, ed è stato affidato al personale del 118 in stato confusionale. Non ha però riportato lesioni gravi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, i carabinieri e e i sommozzatori arrivati da Porto Torres per ispezionare il veicolo sommerso ed escludere che ci fossero altre persone.

