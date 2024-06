È precipitato alla guida del suo autoarticolato giù dal cavalcavia vicino al bivio per Bancali, sulla Sassari-Alghero. Per Sandro Ascione, autista 65enne, non c’è stato niente da fare. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo per quaranta minuti ma inutilmente. L’uomo, che sarebbe dovuto andare in pensione il 31 dicembre, si era sposato nel 2021.

