Giù con l’auto nella voragine, tragedia sfiorata  

Napoli . Giulio e l’amico si sentono «miracolati». Sprofondati con l’auto in una voragine, sanno che avrebbero potuto morire. Che poteva trasformarsi in tragedia una notte di festa, dopo un esame superato brillantemente all’università. Ieri, verso le 5, in via Morghen, nel residenziale quartiere del Vomero a Napoli, hanno visto squarciarsi il manto stradale, finendo con l’auto nel buio. Giù anche un’altra vettura parcheggiata in strada. Nella voragine pure un platano, mentre un fiume d’acqua ha iniziato a inondare la fossa, larga tra gli 8 e i 10 metri, profonda 4. I giovani, feriti lievemente, sono stati salvati grazie a tre militari che si trovavano in zona. Feriti anche due turisti sorpresi nel sonno in un b&b invaso dal fango. Venti famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale da via Morghen. Dalle prime verifiche risulta collassata una condotta, sei in città i cedimenti registrati dal 2022. La Procura ha aperto un’inchiesta.

