Napoli.
18 dicembre 2025 alle 00:32

Giù anche la Vela rossa, Scampia si lascia Gomorra alle spalle 

Napoli. Si commuovono gli abitanti di Scampia alla vista della Vela rossa che viene giù. “La casa è lì dove lasci il cuore”, dice il commiato lasciato con lo spray nero. Da complesso popolare avveniristico a simbolo del degrado di Napoli: è la storia delle Vele, l’insediamento progettato dall’architetto Francesco Di Salvo negli anni Settanta e divenuto nel tempo sinonimo di Gomorra, tra degrado e criminalità.

Oggi - con l’avvio della demolizione della Vela rossa, la sesta abbattuta a partire dal 1997 sulle sette edificate a suo tempo - la storia delle Vele segna un’altra tappa importante verso la riqualificazione di Scampia. La settima, la celeste, verrà preservata e riqualificata. Ci vorranno circa tre settimane per buttare giù tutta la Vela. Poi inizieranno i lavori, conclusione prevista per marzo 2026. Il futuro di Scampia è un ecoquartiere moderno con circa 430 nuovi alloggi ecosostenibili, asili, centri civici e ampi spazi verdi. Ieri due grandi escavatori a tenaglia sono entrati in azione sotto lo sguardo del sindaco Gaetano Manfredi e del governatore Roberto Fico.

«La Regione - ha detto quest’ultimo - deve essere vicina alle grandi rigenerazioni urbane che il Comune sta facendo, in una modalità di ascolto e di dialogo con tutti gli abitanti del quartiere. Grazie al Comune e al sindaco oggi è un giorno meraviglioso e direi commovente». E Manfredi: «Entro fine 2026 prevediamo di completare quattro edifici con circa 150 appartamenti. Nel frattempo partiranno anche gli altri edifici, la scuola e i servizi, per fare in modo che entro il 2028 si completi tutto l’intervento con la realizzazione di un nuovo quartiere».

