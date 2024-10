Gite in laguna, il silenzio è d’oro 

Un’iniezione di elettricità nella laguna di San Giovanni. Da oggi gli spostamenti tra la peschiera e il sito del Centro di educazione ambientale saranno ecosostenibili. È la prima imbarcazione a impatto zero per il trasporto dei visitatori (massimo 11) all’interno dello stagno nell’ambito di un processo di valorizzazione delle zone umide di Arbatax. Il Comune di Tortolì, ente titolare del Ceas, ha acquistato il natante al costo di 42mila euro da una società di Rovereto e lo ha affidato alla Cooperativa pescatori Tortolì, quale gestore dell’area e custode dei saperi della laguna dove opera da settant’anni.

La novità

L’acquisto della barca rientra tra gli interventi previsti per l’istituzione del centro di valorizzazione della zona umida di Arbatax, per i quali la Regione ha stanziato 150mila euro. Oltre al natante elettrico si annunciano opere e lavorazioni sia nella zona ormeggio e nei caseggiati adibiti a laboratori didattici. Grazie alla dotazione dell’imbarcazione, il Ceas rafforza la sua missione di sostenibilità. «Siamo il primo sodalizio ittico a utilizzare un natante elettrico per la gestione di questa tipologia di Centro, abbattendo l’inquinamento ambientale e acustico. Ciò - spiega Donatella Contu, vicepresidente della Coop e responsabile del Ceas - permetterà ai visitatori di immergersi nell’esperienza, ammirando il paesaggio e le diverse specie di animali presenti, senza disturbarli».

Tutela dell’ambiente

Il consigliere comunale con delega all’Ambiente, Riccardo Falchi, spiega: «Riteniamo che l’utilizzo di questo natante elettrico rappresenti un altro passo significativo per la tutela del nostro patrimonio ambientale. Ci stiamo impegnando per un futuro più sostenibile». Falchi confida in uno sviluppo del Ceas: «Nei prossimi anni raccoglieremo gli effetti positivi del Centro, già visibili, grazie alle visite di studenti provenienti da diverse università europee».

