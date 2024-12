Gite degli anziani col Comune 

Gita per gli anziani come momento di svago e di socializzazione. L’organizzazione è del Comune di Calasetta che sull’argomento ha organizzato un incontro che si terrà domani, alle 17, nella sala del Consiglio comunale. L’iniziativa che si svolgeva anche in passato, punta all’organizzazione di una gita per tutte le persone che hanno i requisiti richiesti. Il coinvolgimento sin dalla fase organizzativa rappresenta un punto di incontro fra tutti coloro che aderiranno alla gita e che sin d’ora si sentono partecipi del progetto voluto dal sindaco Antonello Puggioni. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA