Gite alle cale, il bicchiere è mezzo vuoto 

Le presenze dei turisti stranieri si confermano superiori a quelle dei residenti in Italia. Spiccano, soprattutto, quelle dei vacanzieri statunitensi. Ma, da un primo bilancio, gli operatori segnano un calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Almeno questa è la tendenza dal settore escursionistico e dunque non è la conferma di un calo generalizzato sul territorio. «Di quattro barche che abbiamo non sono ancora uscite tutte insieme». È un dato, quello fornito da Lorenzo Iacono, comandante della motonave Borea, una delle imbarcazioni di Mare Ogliastra lines, l’ex Consorzio marittimo, che traccia un bilancio delle escursioni lungo la costa orientale.

Gite sulla costa

Il fascino della costa di Baunei ha sempre un appeal elevato sul panorama internazionale. Tanto più, quest’anno, con l’iconica Cala Goloritzè eletta spiaggia più bella del mondo. Che la dimensione sia planetaria lo confermano le nazionalità dei turisti: «In bassa stagione -- racconta Iacono - abbiamo ospitato in barca tantissimi statunitensi e venezuelani». Goloritzè è la vetrina più in voga, il resto vien da sé. «Però da una prima stima - ammette il comandante della Borea - registriamo un calo del 20, 25 per cento rispetto al 2024. In percentuale abbiamo avuto meno tedeschi e italiani, anche se ora i connazionali si stanno stabilizzando e dovrebbero gradualmente aumentare». Lo dimostra il fatto che ieri sulla motonave comandata da Iacono hanno viaggiato 70 italiani sui 90 passeggeri complessivi. «Sta andando discretamente, però ci sono alti e bassi. Un buon mese di maggio, giugno un po’ carente e cerchiamo di essere fiduciosi per luglio». È il bilancio tracciato da Daniele Mascia, titolare di East Coast Sardinia Excursion. «Bene tedeschi e francesi, ma la vera sorpresa - dice Mascia, confermano la tendenza dell’estate - sono gli americani, presenti davvero in gran numero». Mascia ci scherza su: «Tutto sommato non ci lamentiamo, almeno il tanto delle spese riusciamo comunque a tirarlo fuori».

Turismo lento

Giorgio Mulas è una guida escursionista. Anche lui, come gli altri operatori, offre la stessa lettura: «Però rispetto alle escursioni in barca sulla costa - abbiamo iniziato qualche mese prima, ma in effetti nell’ultimo periodo i flussi sono rallentati». Mulas fa scoprire i tesori ambientali ai turisti che scelgono la terra della longevità. «In prevalenza turisti tedeschi, spagnoli e irlandesi, ma anche gli statunitensi», conferma anche Mulas, che nel ventaglio dell’offerta propone pure le escursioni in kayak. «Le destinazioni più frequenti sono Ulassai e Osini, Baunei e il Supramonte di Urzulei».

