Gita tragica, muore una maestra 

Como. Una maestra è rimasta uccisa, due scolaretti di 7 anni e un autista sono rimasti feriti ieri in un incidente alle 16,30 sull’autostrada Pedemontana lombarda a Lomazzo, nel Comasco: un pullman sul quale viaggiava un gruppo di alunni della scuola primaria di Cazzago Brabbia ha tamponato il camion che lo precedeva all’interno di un tunnel.

Primo sedile

La maestra, 43 anni, residente a Sesto Calende, aveva preso servizio di recente nella scuola. Sedeva sul sedile anteriore accanto all’autista, 60 anni, ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese: rimasta incastrata nelle lamiere, è stata liberata dai vigili del fuoco quando ormai non c’era più nulla da fare. In codice giallo sono stati ricoverati due dei 27 bambini che si trovavano a bordo, trasportati uno all’ospedale Sant'Anna di Como e l’altro, in eliambulanza, al San Gerardo di Monza. L’autostrada è rimasta a lungo chiusa al traffico, con uscita obbligatoria a Lazzate (Varese) in direzione dell'A8. Massiccio lo spiegamento di mezzi di soccorso: sono intervenute squadre di vigili del fuoco da Como, Busto Arsizio, Lomazzo e Monza, due automediche, due autoinfermieristiche, otto ambulanze, tre furgoni Areu per il supporto logistico.

Colpo di sonno

I compagnetti dei bimbi feriti, illesi ma sotto choc, sono stati fatti scendere dal pullman prima di essere accompagnati tutti in ospedale per accertamenti. In serata hanno potuto ricongiungersi ai genitori, accorsi da Cazzago. Per quanto riguarda la dinamica, secondo i primi accertamenti eseguiti dalla polizia stradale di Busto Arsizio si sarebbe trattato di un tamponamento dovuto o a un momento di distrazione, a un malore o a un colpo di sonno dell’autista. Due i pullman che la scuola aveva noleggiato per la gita scolastica in programma ieri. Su quello coinvolto nell’incidente viaggiavano una prima e una quarta elementare. Nel pomeriggio il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha detto che «la tragedia avvenuta sull’Autostrada Pedemontana provoca sgomento in tutti noi. Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia della docente morta nell’incidente e seguo con apprensione la situazione dei feriti e dei bambini coinvolti».

Bus dalla Francia

Sempre ieri pomeriggio, a Torino, un altro autobus che trasportava una scolaresca in gita è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra corso San Maurizio e via Montebello. Sul pullman, che è andato a sbattere contro gli alberi che costeggiano il viale, danneggiando sette auto, viaggiavano una cinquantina di ragazzi tra i 12 e i 13 anni provenienti di Avignone (Francia). Cinque i feriti. A riportare le contusioni più gravi è stato l’autista.

