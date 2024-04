Gita tra le cale, 150 euro in quattro 

Centocinquanta euro. È la spesa minima che una famiglia di quattro persone, genitori e due figli under 16, spende per una gita con le motonavi del Consorzio marittimo Ogliastra sulla linea rossa (tre soste in spiaggia a Cala Mariolu, Cala Sisine e Cala Luna). I prezzi, mai compresi di pranzo a bordo che in genere è un servizio extra, sono fissi sia con partenza da Arbatax che da Santa Maria Navarrese. Pochi euro in più in alta stagione. Una maxi crociera in gommone sulla costa di Baunei, con possibilità di visitare Cala Mariolu, Cala Biriala e Cala Luna (più l’eventuale visita facoltativa alla grotta del Fico) con tanto di skipper guida è sul mercato a partire da 60 euro. L’alternativa è la mini crociera (Cala Mariolu, Cala Biriala e Cala Gabbiani) a 55 euro. Le offerte sono sulla vetrina virtuale del diving Nautica di Santa Maria Navarrese.

Le offerte

Sono tra le proposte più gettonate nell’ampio ventaglio di offerte in vista della stagione turistica. Ma se la maggior parte dei resort in Ogliastra aprirà nel prossimo fine settimana, per il traffico sul mare più bello d’Italia bisognerà attendere qualche giorno in più. «I primi viaggi programmati saranno per metà maggio», afferma Ciro Iacono, comandante del Borea, imbarcazione del Consorzio marittimo Ogliastra, che ha confermato il listino dello scorso anno: «È stata una scelta aziendale, nessun rialzo». Cinquantotto euro a persona per una gita sulla linea rossa, il risparmio (-30 per cento, più o meno) è garantito sulla linea verde, l’unica con sosta alla spiaggia di Cala dei Gabbiani e Cala Biriala, oltre a Cala Mariolu. «Le prenotazioni per maggio sono ancora timide, mentre ne abbiamo già ricevuto diverse per i mesi successivi», aggiunge Iacono, che da oltre quarant’anni solca i mari della costa orientale. Tra Arbatax e Santa Maria Navarrese con 200 euro si noleggia un gommone. Extra il carburante, che verrà pagato al rientro in base all’effettivo consumo. La spesa media, suscettibile di variazioni commerciali e promozionali, si aggira sui 300 euro per noleggiare (9 ore) un gommone da 5.50 metri di lunghezza che può ospitare sino a 6 persone ed è dotato di tendalino. Una media tra i 50 e i 60 euro e a persona.

Turismo esperenziale

A Santa Maria Navarrese il diving Nautica propone un’immersione singola (due ore) nella costa di Baunei a 75 euro. Anche chi non ha il brevetto subacqueo può immergersi: il battesimo costa sempre 75 euro. L’alternativa al mare è il Supramonte. Le offerte si moltiplicano. Per un’escursione in quad attraverso l’altopiano di Golgo, dove si scoprono meraviglie naturali come il baratro più profondo d’Europa, Su Sterru e piscine naturali, la spesa si aggira intorno ai 130 euro per gruppi fino a 2 persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA