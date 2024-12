Gita scolastica nella villa storica Cade il balcone: feriti prof e guida 

FERRARA. Brusco epilogo per una gita scolastica a Ro Ferrara: un insegnante e una guida turistica sono rimasti feriti nel crollo di un balcone di una dimora storica. Ieri mattina un gruppo di scolari di elementari e medie era stato accompagnato alla scoperta di villa Rivani Farolfi, una dimora privata i cui proprietari, che abitano altrove, lasciano le chiavi a disposizione proprio per visite guidate. Dopo il giro tra le stanze della villa gli scolari si sono affacciati al balcone che dà sul parco esterno. Dietro di loro l’insegnante e la guida, i soli ancora sul balcone al momento del crollo: sono precipitati per cinque metri, insieme ai calcinacci. In pochi minuti sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Rovigo e Ferrara, i carabinieri e gli operatori del 118 con due ambulanze e un’automedica. Dopo le prime medicazioni sul posto i feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Cona. Secondo le notizie diffuse ieri non sono in pericolo di vita. Per gli studenti, riaccompagnati a scuola illesi, è stato comunque uno choc. Ora gli inquirenti dovranno chiarire cause e dinamiche dell’accaduto. Andrà accertato lo stato di conservazione dell’immobile prima della visita e bisognerà stabilire se e quanti ragazzi siano saliti sul balcone e se il peso degli stessi sia stato determinante o meno per il cedimento.

