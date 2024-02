Gita inclusiva pensata per lei, ma per l’alunna manca il mezzo 

Napoli. «Non voglio più tornare a scuola, forse il problema sono io? Perché sto su una sedia a rotelle?». Era affranta e si sentiva addirittura in colpa, la liceale 14enne affetta da tetraparesi che a Napoli si è vista negare l'agognata gita scolastica per l'indisponibilità di un veicolo speciale in grado di poterla accompagnare in teatro a vedere, con i suoi compagni di classe, uno spettacolo inclusivo, scelto appositamente per lei. Una reazione, per fortuna rientrata, scattata quando la madre, stanca di subire si è recata dai carabinieri per denunciare la vicenda. «Per noi è una guerra continua», ha detto.

