Gita in città, museo e necropoli battono le spiagge 

Senza escludere che tra i visitatori si sia potuto contare anche qualche olbiese che ha accompagnato a scoprire i reperti romani e fenici gli ospiti in gita fuori porta a Olbia, il Museo archeologico ha accolto, in tre ore, cinquanta turisti, ventotto italiani e ventidue stranieri. La formula di aprire, in via straordinaria, i siti culturali cittadini nel giorno di Pasquetta si è rivelata vincente e ha confermato il trend, anticipato dal movimento di marzo in città, di un turismo non solo (e non più) attratto dal rumore del mare ma alla ricerca di un'esperienza di viaggio, alla scoperta di tutto il territorio e della sua storia.

Boom di visitatori, anche, alla Necropoli di San Simplicio: dall'ufficio turistico del Comune dicono che nella mattinata del lunedì dell'Angelo, l'infopoint è stato preso d'assalto da turisti alla ricerca di informazioni per raggiungere i tesori custoditi sotto la Basilica. «Siamo contenti per l'afflusso di turisti che hanno scelto di visitare la nostra città in queste vacanze pasquali: abbiamo voluto offrire loro l'opportunità di ammirare anche le nostre bellezze archeologiche con l'apertura straordinaria di Museo e Necropoli, apprezzati soprattutto dai turisti stranieri», dice l'assessora alla Cultura, Sabrina Serra. In controtendenza con gli anni passati e con tante località della Gallura, dunque, le spiagge olbiesi, tradizionalmente meta per trascorrere la giornata di Pasquetta, quest'anno sono state segnate solo da poche orme di qualche irriducibile affezionato alla passeggiata sul mare.(t.c.)

