Gita con la scuola, muore dodicenne 

La comitiva di tedeschi – sessanta fra scolari e docenti – alloggiava all'Hotel Auren a San Giovanni, piccolo borgo della valle Aurina, dove tradizionalmente passano le settimane bianche gruppi provenienti perlopiù dalla Germania. Dopo colazione probabilmente tutti sarebbero andati sulle piste del Klausberg per imparare a sciare o a scendere con lo snowboard. Dalla prima ricostruzione sembra che il ragazzino volesse raggiungere la stanza dei suoi vicini di camera tramite il balcone diviso dal suo con una parete in legno. Forse anche a causa della brina, nel tentativo di scavalcare la parete divisoria non è riuscito a mantenere l'equilibrio, un piede ha mancato la presa ed è così precipitato finendo sul piazzale dinanzi all'albergo. L'impatto con l'asfalto, dopo un volo di circa sei metri dal secondo piano dell'edificio, è stato violento. Il dodicenne ha battuto la testa, perdendo subito conoscenza.

Bolzano . Un gioco finito in tragedia. È morto all’ospedale di Bolzano il dodicenne tedesco che, in valle Aurina, con i compagni della scuola media Grosse Schule di Wolfenbuettel (Bassa Sassonia), trascorreva una settimana bianca organizzata dall’istituto. L’adolescente era finito in rianimazione dopo un volo di sei metri da un balcone. Il terribile incidente è avvenuto domenica mattina: i ragazzini stavano giocando a nascondino e sembra che il 12enne abbia scavalcato una ringhiera mettendo un piede in fallo e precipitando nel vuoto.

Dal secondo piano

L’intervento chirurgico

Sono intervenuti l'elicottero di emergenza Pelikan 2 e il soccorso alpino della Valle Aurina che ha il compito di portare il medico d'urgenza e il team dei soccorritori dal punto di atterraggio dell'elicottero fino al luogo dove si è verificato l'incidente. Il dodicenne è stato portato all'ospedale di Bolzano, dove è stato sottoposto ad una operazione di emergenza.

I piccoli testimoni

Per i suoi compagni, tanti testimoni del tragico incidente, è stato attivato dalla Croce Bianca il servizio psicologico di emergenza. Gli psicologi intervenuti hanno parlato con i ragazzini cercando di calmarli, molti erano sotto choc. I genitori del ragazzino, subito allertati, dalla Bassa Sassonia sono arrivati a Bolzano dove hanno trascorso ore di angoscia che si sono trasformate in disperazione ieri mattina, quando i medici hanno dovuto dir loro che il figlio non ce l'aveva fatta.

Le responsabilità

Increduli e scossi anche gli insegnanti e accompagnatori del gruppo che nulla hanno potuto fare per evitare la tragedia. Sulla vicenda la Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo, ma tutte le testimonianze, compresa quella del proprietario dell’albergo convergono. Una tragedia nata da un gioco, nessun atto di bullismo come era stato ipotizzato in un primo momento. «Stavamo giocando a nascondino», hanno detto i compagni di scuola ai carabinieri che hanno interrogato tutti per ricostruire l’antefatto e la dinamica della tragedia. Sentiti anche gli insegnanti. Se comunque vi sono state delle responsabilità nell'accaduto saranno i militari a chiarirlo. Intanto la comitiva della scuola ha deciso di tornare a casa. Dopo la tragedia nessuno se la sentiva più di proseguire la settimana bianca.

