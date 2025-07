Gita con barca incagliata e multa 

Un’imbarcazione lunga 18 metri si è incagliata in un fondale della laguna di Sant’Antioco, mentre transitava davanti al lungomare.

Nonostante il divieto di navigazione sancito da un'ordinanza dell'autorità marittima, il “Chiamasse IV” questo il nome della barca registrata a La Spezia, è entrato nel canale, nel tentativo di uscire direttamente nel Golfo di Palmas, accorciando le distanze, senza passare in mare aperto dalla parte opposta dell’isola. La barca era partita da Carloforte dove aveva fatto sosta e proseguiva per un giro attorno alle isole dell’arcipelago sulcitano. Durante la navigazione però, è uscita dal canale andando a incagliarsi in un basso fondale dove, anche a causa delle condizioni meteo marine sfavorevoli è rimasta per diverse ore. È stata disincagliata dopo qualche ora, anche grazie all'aiuto fornito da un sub che ha suggerito le manovre propedeutiche ad uscire dal fondale fangoso. Tre adulti a bordo, due uomini e una donna, non hanno riportato nessuna conseguenza se non un enorme spavento all'atto dell'incagliamento. Per loro è arrivo una sanzione amministrativa (ancora da quantificare una volta conclusi i controlli) da parte degli uomini della Capitaneria di Porto.

