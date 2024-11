Gita a Orgosolo e Mamoiada 

Posti tutti esauriti in poche ore, per il viaggio offerto dal Comune agli iscritti all’Università della Terza Età. Partenza sabato, con una doppia meta: la mattina Orgosolo, per una visita guidata ai murales e alla cripta della beata Antonia Mesina. Il pomeriggio Mamoiada, con tappa al Museo delle Maschere. Tutto gratis a parte il costo del pranzo. «Un viaggio culturale nell'entroterra sardo alla scoperta delle tradizioni: è un regalo ai nostri ragazzi giovani dentro sapendo di fare cosa gradita», commenta la sindaca Paola Secci. Per la responsabile dell’Università, Rita Ciccotto, «i nostri soci devono poter socializzare anche in contesti nuovi e loro rispondono sempre con entusiasmo». L’Università della Terza Età sestese ha più di 200 iscritti e offre tanti corsi tra inglese, storia, informatica, ballo sardo e altro.

RIPRODUZIONE RISERVATA