Gisella Vacca e la gioia di diventare chi si vuole 

Quando estratti di vita e suggestioni si tramutano in modello cui tornare per non perdere il proprio sogno è una gran soddisfazione: di Gisella Vacca, docente di canto moderno e di teatro musicale alla Scuola di musica di Cagliari, artista e, nondimeno, autrice del libro “La mia voce libera”, e del suo amore per il canto accenna Maria Paola Murgia nella prefazione.

Il volume, pubblicato la casa editrice Cenacolo di Ares, scorre in centotrenta pagine l'insistente ricerca di realizzazione dell’autrice. Si narra della sua presa di coscienza di voler cantare a dispetto di altri talenti come lo studio in medicina, richiamando la responsabilità di attuazione.

Oltre al percorso artistico fatto di principi legati alla didattica, questa semplice guida conduce a uno studio per appassionati. Con una carrellata di appunti sparsi Gisella Vacca porta il lettore a scoprire l'integrità del proprio sogno sbloccando ricordi e permettendo riflessioni.

Un racconto autobiografico che spazia dalla pazienza selvaggia (perché per ogni traguardo si cela il momento giusto da attendere), all'importanza dell'empatia distribuita con equilibrio tra docente e allievo, sino alle variazioni timbriche connesse alle intenzioni. Attraverso la vivace esperienza artistica e umana della scrittrice si approfondiscono argomenti della disciplina canora: il respiro, i registri vocali, l'uso della laringe e della voce. Si propongono esercizi messi insieme dal passato di studente: nozioni per liberare la voce e, perfino, un invito alle pratiche di igiene personale ma anche dai pensieri negativi che da lamentale, giudizi e dubbi prendono linfa.

Tra queste pagine si scorge la gioia pura di diventare chi si vuole davvero. (fe. ab.)