Gisella, simbolo di una comunità ferita 

Il mistero sulla morte di Gisella Orrù resta ancora adesso un macigno per Carbonia. Ancor più dopo che due giorni fa si è spento a 77 anni a Pordenone l’uomo aspettava la verità sulla fine della ragazza, il padre Gisello Orrù. In attesa di conoscere la data dei funerali, tutto ciò che riguarda Gisella scuote una città che non dimentica e che fa monito di quanto accaduto ogni volta che occorre rammentare lo strazio vissuto dalla sedicenne massacrata e gettata in un pozzo fra il giugno e il luglio del 1989.

Le reazioni

Il sindaco Pietro Morittu nel 1989 aveva undici anni: «Ma ricordo benissimo che colpì tutti i ragazzi della mia generazione: tuttora a quasi 36 anni resta per tutti una ferita aperta che ha segnato la città». Ed era poco più che bambino anche il vice sindaco Michele Stivaletta: «Evento traumatico che ha lacerato la comunità e che ci fece rendere conto come fosse un attimo finire nel baratro: la tragedia distrusse le famiglie coinvolte: sia sempre un monito per stroncare la violenza sulle donne e accrescere l’informazione». Alcuni anni fa sotto l’amministrazione dell’ex sindaca Paola Massidda a Gisella è stata dedicata una strada: «A tanti anni di distanza – analizza – molti vogliono capire: la vicenda di Gisella era simbolica di una città che si stava quasi macchiando di interessi lontani dalla natura delle sue origini, fra droghe, confinati e facili illusioni: Gisella fu vittima di un’epoca allo sbando».

La panchina rossa

E due anni fa in piazza Rinascita l’associazione Senso Comune ha dedicato a Gisella una panchina rossa e un totem: «Doveroso – spiega il presidente Pierluigi Di Pasquale – perché quella è una ferita non rimarginata, perché è una pagina a tinte fosche che riguardava anche altri episodi: i simboli hanno un valore e anche i silenzi hanno un valore». Subito dopo la tragedia la città non rimase in silenzio con l’iniziativa, una marcia per le vie di Carbonia, condotta dall’associazione Jonas. E nel 2019, nel trentennale dell’omicidio, c’è chi ha voluto ricordare Gisella con una fiaccolata in piazza Roma organizzato da Francesca Marongiu: «Eravamo quasi coetanee e si frequentava lo stesso oratorio del Gesù Divino Operaio: il ricordo è vivissimo». Gisella vive nel ricordo dei suoi ex insegnanti, come l’attuale assessora comunale alla Scuola Antonietta Melas: «Feci delle supplenze nella sua classe: ho l’indelebile ricordo di una conversazione con lei non molto tempo prima della tragedia e un suo desiderio era quello di andare a vivere a Iglesias».

La morte del padre

Gisello Orrù se n’è andato senza conoscere la verità sulla morte della figlia, scomparsa il 18 giugno 1989 e ritrovata senza vita il 7 luglio, colpita al petto con uno spillone. Non si conosce ancora la data dei funerali dell’uomo che viveva da anni a Pordonene. I parenti sono stati avvisati della morte di Gisello Orrù dalla figlia Tiziana. La scomparsa del 77enne ha fatto ripiombare la città in una storia di violenza e di misteri irrisolti da 36 anni.

