Giroud e Pulisic: il Milan scatta e tiene il passo 

Bologna 0

Milan 2

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis (42’ st Corazza), Dominguez (28’ st El Azzouzi), Aebischer, Ndoye, Moro (1’ st Orsolini), Ferguson (42' st Urbanski), Zirkzee (42’ st Van Hooijdonk). Allenatore Motta.

Milan (4-3-3) : Maignan, Calabria (28’ st Kalulu), Tomori, Thiaw (44’ st Kjaer), Hernandez, Loftus Cheek (28’ st Pobega), Krunic, Reijnders, Pulisic (28’ st Chukwueze), Giroud (28’ st Okafor), Leao. Allenatore Pioli.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 11’ Giroud, 21’ Pulisic.

Note : ammoniti Aebischer, Krunic, Zirkzee, Hernandez.

Bologna. I l nuovo Milan risponde a Napoli, Inter, Juventus e Atalanta. Buona la prima per i rossoneri, che piazzano un pesantissimo uno-due nei primi 20’: Giroud sblocca la gara all’11’ sotto misura, Pulisic raddoppia dopo 10’ con una conclusione in diagonale potente e precisa. Nel mezzo c’è l’assist di Reijnders per Giroud e un Pulisic che ispira con il cross l’azione dell’1-0. La rivoluzione estiva del Milan ha trovato una sintesi e il lavoro di Pioli ha consentito alla squadra di offrire un impatto convincente al via della stagione.

Al contrario, il Bologna è un cantiere aperto dopo le partenze di Schouten e Arnautovic e con un Orsolini a mezzo servizio. I rossoblù partono forte e colpiscono la traversa con Lykogiannis dopo 22’’, trovano buone giocate da Zirkzee, Ferguson e Ndoye ma non pungono. Il Milan invece alla prima azione buona trova la rete: cross di Pulisic, Reijnders prende alle spalle Posch e mette Giroud davanti alla porta. Poco dopo Pulisic segna il 2-0, quindi sempre Giroud chiama Skorupski al miracolo. Leao è fumoso ma il resto del Milan va che è una meraviglia, perché pure Loftus Cheek ci mette interdizione e ripartenze. Il Bologna si accende nella ripresa con l’ingresso di Orsolini. Ndoye arriva a tu per tu con Maignan ma centra il palo, poi il portiere salva su Aebischer e Posch. Pioli inserisce i nuovi acquisti Chukwueze e Okafor e i rossoneri gestiscono senza patemi il finale.

