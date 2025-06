Girotonno, vincono gli chef spagnoli 

C’è la Spagna al primo posto nella speciale gara culinaria internazionale che ha animato il Girotonno. Gli chef Abel Criado Peliz e Maria Busta Rosales hanno vinto la World Tuna Competition con il piatto “Da Nord a Sud, tour della Penisola iberica”, battendo in semifinale i peruviani Raul Natividad Grados e Yuri Alor Ocon. A decretare il verdetto la giuria tecnica, guidata da Roberto Giacobbo, e quella popolare. Terzo posto al Marocco con Mustapha Hajibi e Zahira Fenouri e infine menzione speciale per il Portogallo con gli chef Tiago Silva e Marco Andrè Sousa Da Silva.

La festa

Il primo premio, un piatto di ceramica finemente lavorato con il logo del Girotonno, è stato consegnato dal sindaco Stefano Rombi. Domenica sera, oltre alla finale della gara internazionale (quest’anno erano presenti otto Paesi), è stata caratterizzata dallo spettacolo musicale di dj Marvin e Andrea Prezioso. Per il grande afflusso di persone sabato sera si sono verificati disagi all’imbarco dei traghetti, in particolare a Calasetta. Molte persone hanno lamentato l’impossibilità di poter acquistare on line i biglietti della Delcomar. Mentre ancora per i carruggi è vivo il profumo del tonno e l’allegria della festa, per la ventiduesima edizione è già tempo di bilancio.

Il bilancio

«La manifestazione è stata per noi un punto di crescita – dice il sindaco Stefano Rombi – non solo per la durata di undici giorni, con la novità di “Aspettando il Girotonno”, ma anche per la maggiore connessione tra la comunità e la kermesse. Sono arrivate decine di migliaia di visitatori, questo significa che Carloforte, anche attraverso il Girotonno, rappresenta un’attrazione per molti turisti. Tra l’altro ci sono state iniziative spontanee legate al Girotonno a Calasetta, Sant’Antioco e Portoscuso proprio perché il Girotonno genera arrivi e presenze che portano benefici a tutto il territorio».A garantire la sorveglianza e la sicurezza durante le giornate intense del Girotonno erano presenti le forze dell’ordine. I carabinieri hanno garantito cinquanta servizi tra pattuglie a piedi per prevenzione e controllo e attività dei reparti speciali come Nas e i Cinofili, verifiche approfondite agli imbarchi e a bordo dei traghetti.

