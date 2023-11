Girotonno, via ai lavori per la ventesima edizione 

La ventesima edizione del Girotonno, a Carloforte, si terrà dal 30 maggio al 2 giugno. L’amministrazione comunale è già al lavoro per costruire il nuovo appuntamento con la kermesse gastronomica che apre ufficialmente la stagione turistica sull’isola di San Pietro, richiamando a Carloforte migliaia di visitatori. «La macchina organizzativa si è messa in moto - dice il sindaco Stefano Rombi - possiamo dire che sarà un’edizione all’altezza del ventesimo anniversario». Un traguardo importante per il Girotonno, che con un mix di gastronomia, storia, tradizione e musica riesce ad attrarre a Carloforte tantissimi visitatori, con un solo e unico filo conduttore: il tonno rosso pescato nelle acque di Carloforte. (a.pa.)

