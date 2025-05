Girotonno show, siete pronti? Conto alla rovescia a Carloforte 

A Carloforte è tutto pronto, per il ventiduesimo anno consecutivo, per celebrare il simbolo per eccellenza dell’isola di San Pietro, il tonno rosso. Aspettando il Girotonno, da venerdì 23 a giovedì 29 maggio, animerà le vie del centro con eventi, spettacoli, degustazioni, incontri, mentre dal 30 maggio al 2 giugno il Girotonno sarà protagonista, con la sua formula più che collaudata che propone una gara di cucina internazionale con chef da otto Paesi, show cooking con gli chef, degustazione dei piatti tipici, ma anche musica e spettacoli gratuiti.

La gara

A sfidarsi a suon di piatti gourmet saranno gli chef provenienti da otto Paesi, otto diverse culture e sensibilità culinarie che si sfideranno sul palco proponendo le loro invenzioni a base di tonno alla giuria popolare e alla giuria tecnica, presieduta da Roberto Giacobbo. Un caleidoscopio di gusti e ingredienti per valorizzare al massimo il re della festa, il tonno rosso che con una rotta sempre uguale da secoli sceglie la costa occidentale della Sardegna per il suo passaggio. Chef da tutto il mondo si cimenteranno con il tonno fresco. Per le Filippine ai fornelli ci sarà la coppia di chef (coppia anche nella vita) Ann Christine Taglinao e Nicola Mincione, per la Francia sono in gara Eric Tomasso ed Elio Genualdo. A rappresentare il Giappone saranno Takashi Kido e Shaoyang Zhou, mentre l’Italia schiera gli chef Abele Fois e Luigi Senes, il Marocco gareggia con Mustapha Hajibi e Zahira Fenouri, mentre il Perù partecipa con Yuri Alor Ocon e Raul Natividad Grados, il Portogallo scende in campo con Tiago Silva e Marco Andrè Sousa Da Silva e la Spagna schiera ai fornelli Abel Criado Peliz e Maria Busta Rosales.

Le ricette

«La Tuna Competition è il cuore pulsante di questa manifestazione», ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi, «una gara gastronomica internazionale che unisce culture diverse attraverso il linguaggio universale della cucina, celebrando uno dei simboli identitari di Carloforte, il tonno. Ogni piatto racconta una storia, ogni tecnica un sapere antico, ogni sapore un viaggio. Oltre alla gara, ogni giorno durante il Girotonno sarà possibile assistere ai cooking show: chef italiani e internazionali racconteranno e prepareranno piatti esclusivi a base di tonno.

Altro capitolo gustoso del Girotonno, che richiama sempre molte presenze sull’isola di San Pietro, sono gli spettacoli gratuiti: sabato 24 alle 21,30, nell’ambito di Aspettando il Girotonno, Dario Vergassola porterà sul palco di corso Battellieri il suo “Storie sconcertanti” tra satira e ironia. Al Girotonno sabato 31 maggio si esibiranno i The Kolors che animeranno la serata con le loro hit più famose, da “Italodisco” a “Un ragazzo una ragazza” a “Karma”, mentre il primo giugno ci sarà da ballare, prima alle 22,30 con Abbronzatissima Party e poi, dalle 23.30, con Marvin&Andrea Prezioso che sprigioneranno tutta l’energia della dance italiana, con le loro hit tra cui “Tell me why” e “Rock the discotek”.

