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Ingresso gratuito domani a Carloforte
29 maggio 2026 alle 00:26

Girotonno show Rocco Hunt live 

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Rocco Hunt, forte di oltre 3 milioni di copie vendute tra singoli e album in carriera, accumulando un palmarès che supera i 30 dischi di platino e i 15 dischi d’oro assegnati dalla Fimi, sbarca a Carloforte. Protagonista del Girotonno, porterà domani in un concerto a ingresso gratuito tutta la sua energia. Tra i suoi successi non mancheranno “A un passo dalla luna” e “Un bacio all'improvviso” in coppia con Ana Mena, brani pluripremiati che hanno scalato le classifiche non solo in Italia ma anche in Spagna; “Ti volevo dedicare” feat. J-AX & Boomdabash, con uno dei video più visti con oltre 200 milioni di visualizzazioni; “Caramello” interpretata con Elettra Lamborghini & Lola Índigo. Canzoni da cantare sotto le stelle dell’Isola di San Pietro in questa primavera caldissima.

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