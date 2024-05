Girotonno, scelti i tre chef che rappresenteranno l’Italia 

Con la designazione dei tre chef che rappresenteranno l’Italia al Girotonno di Carloforte, i sei team che si sfideranno a suon di piatti gourmet è al completo. Il contest on line, basato sulla pubblicazione di piatti e ricette a base di tonno rosso, ha eletto i tre chef: Benny Di Lorenzo, palermitano, è lo chef che ha ottenuto più like sui social, grazie al piatto “Mosaico di tonno”. I due scelti dalla giuria tecnica sono Emiliana Scarpa, cagliaritana, con il piatto “Zin, sapori e profumi del Sud Ovest”, e Carlo Biggio, chef di Calasetta, con il suo “Simenthal di Tonno rosso”. Tutto è pronto per la Tuna Competition, dal 30 maggio al 2 giugno. I Paesi in gara, oltre all’Italia, sono Giappone, Grecia, Brasile, Palestina e Israele. (a. pa.)

