Girotonno, nel menù buona cucina e musica 

Conto alla rovescia per l’edizione numero 22 del “Girotonno”, a Carloforte da venerdì 23 maggio al 2 giugno. Saranno 8 i Paesi partecipanti al “World Tuna Competition”, la gara gastronomica internazionale che è il cuore di un evento che celebra il tonno rosso di corsa: Filippine, Francia, Giappone, Italia, Marocco, Spagna, Perù e Portogallo. «Un evento che rappresenta l’anima e la tradizione della nostra isola», dice il sindaco Stefano Rombi. Ci saranno momenti di animazione culturale e di spettacolo, come il concerto – il 31 maggio – dei The Kolors.

